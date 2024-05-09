Усик завершил тренировочный лагерь перед историческим боем с Фьюри за звание "абсолюта" – фото

Украинец показал свою форму за девять дней до долгожданного поединка.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик завершил подготовку к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом 37-летний украинский боксер сообщил на своей странице в Instagram, продемонстрировав свою форму за девять дней до поединка против британца.

"Трудная работа сделана", – написал Усик в соцсети, опубликовав фото с тренировки.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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