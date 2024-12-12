Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри (фото)

Украинский чемпион со своей командой отправляется на место проведения поединка.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик завершил подготовку к бою-реваншу против экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Об этом сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин.

Отметим, что Усик начал подготовку к реваншу с Фьюри еще в сентябре. "Цыганский король" объявил о старте своего тренировочного лагеря в ноябре.

"Тренировочный лагерь завершен. Наша команда следует в Рияд", – написал Лапин под фото команды Усика в Instagram.

Александр Усик со своей командой / Фото: instagram.com/usykaa

Смотрите также: Организатор боя Усик – Фьюри предложил Владимиру Кличко вернуться на ринг ради титула

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

"Он его прикончит": звездный суперхтяжеловес дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри

"Наконец-то остановит его": известный промоутер сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

"Надеру тебе зад, с**а": Фьюри вскипел и пригрозил Усику расправой в реванше (видео)