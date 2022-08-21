Усик заявил, что Украина победит в войне с Россией: мы очень хорошо стоим, еще и "набрасываем" им

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции после победы в реванше над Энтони Джошуа поделился мнениями о будущем Украины.

Александр Усик выразил уверенность, что Украина победит в войне с российскими оккупантами, после чего нашу страну будет ждать экономический рост и процветание.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

"Будущее моего государства? Мы победим. И будем экономически на очень высоком уровне. К нам будут приезжать очень много туристов, потому что у нашей страны богатая история. Многие люди в мире уже видят это. Они знали Украину благодаря спортсменам - братья Кличко, Шевченко, Ломаченко. Сейчас нашу страну весь мир знает как ту, которая защищает себя от второй армии мира, и мы очень хорошо стоим, еще и "набрасываем" им.

Просто хочу сказать, что некоторые люди в мире кого-то недооценивают. Откройте глаза и посмотрите, что происходит в мире, что происходит в Украине. Украинцы не сдаются, они будут бороться до конца. Они будут идти до конца, и мы победим. Просто нужно немного больше времени для этого", - сказал Усик на пресс-конференции после боя.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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