Усик заявил о намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира и назвал дедлайн

Александр Усик / © Associated Press

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик накануне своего боя с легендарным кикбоксером Рико Верховеном выразил намерение в четвертый раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира.

Более того, украинский боксер заявил, что планирует сделать это уже в этом году.

"Это мой первый титул безоговорочного чемпиона в крузервейте, — сказал Усик, указывая на надпись "2018" на стене. 2024 год, Саудовская Аравия — это мой второй титул безоговорочного чемпиона. Лондон, 2025 год — это мой третий титул безоговорочного чемпиона. В 2026 году — четвертый титул безоговорочного чемпиона", — цитирует Александра издание The Ring.

Отметим, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Александр собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал британец Фабио Уордли, который не сумел защитить титул, в мае этого года проиграв Дюбуа.

На прошлой неделе Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа. Ожидается, что бой-реванш между британцами состоится в 2026 году.

Ранее Усик заявил, что победитель боя Уордли — Дюбуа станет его следующим соперником после поединка против Верховена, который состоится 23 мая в Египте.

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

