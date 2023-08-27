Усик зрелищно нокаутировал Дюбуа и сохранил чемпионские пояса

В ночь на 27 августа украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Поединок Усик – Дюбуа стал главным событием вечера бокса на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве.

Стартовые раунды боксеры провели в спокойном темпе, присматриваясь друг к другу. Усик работал первым номером, но Дюбуа пытался выровнять ситуацию.

В пятом раунде британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса, из-за чего Усик некоторое время не мог подняться с канваса. Через несколько минут Александр встал на ноги и поединок продолжился.

После экватора боя Усик заметно добавил, и это стало роковым для его оппонента. В восьмом раунде после серии точных ударов украинца Дюбуа взял колено, а в девятом раунде после еще одного нокдауна рефери остановил поединок.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

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