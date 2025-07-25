"Усик – зверюга": экс-чемпион мира назвал боксера, который имеет лучшие шансы победить украинца

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший назвал боксера, который имеет лучшие шансы победить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

По его словам, это новозеландец Джозеф Паркер, который является обязательным претендентом на пояс WBO.

Отметим, что Усику после победы в реванше над британцем Даниелем Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против Паркера.

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"Я буду с вами откровенен – есть несколько ребят, которые имеют шанс. Но из тех, кого мы знаем, лучшие шансы – и кто-то может с этим не согласиться, но я знаю, на что смотрю – у Джозефа Паркера. Я надеюсь, что Джозеф Паркер будет следующим, кто будет биться с ним.

Усик – это зверюга. Его нелегко победить. Но, на мой взгляд, сейчас наилучшие шансы у Джозефа Паркера. Я не говорю, что он его победит, но у него есть лучшие шансы.

Я думаю, что Паркер может привнести в бой достаточно сложностей. Не забывайте, что Джозеф Паркер не является большим супертяжеловесом. Усик лучше борется с большими ребятами, чем с меньшими. Кто-то поменьше может соперничать по скорости, и ему будет сложнее.

Поэтому я думаю, что Джозеф станет лучшим соперником. Повторяю, я не говорю, что кто-то победит Усика, но Джозеф будет лучшим соперником", – сказал Джонс в интервью iFL TV.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся в ринг и вызвал украинца в бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них, кроме Паркера, были Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, Усик признался, что сказал Дюбуа сразу после победы нокаутом в реванше.