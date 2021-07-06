Усика исключили из рейтинга WBC перед боем против Джошуа: почему так произошло

Усика исключили из рейтинга WBC перед боем против Джошуа: почему так произошло

Имя украинском не значится в обновленном списке престижной боксерской организации.

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил украинца Александра Усика из своего рейтинга лучших представителей супертяжелого веса. В обновленном списке организации нашего боксера нет даже в топ-15.

Перед началом июля Усик занимал вторую строчку в рейтинге WBC, однако теперь на его месте расположился мексиканец Энди Руис. По-прежнему лидирует в рейтинге американец Деонтей Уайлдер, который является официальным претендентом на пояс WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри. Напомним, третий бой между Фьюри и Уайлдером должен состояться 24 июля в США.

Топ-5 рейтинга WBC в супертяжелом весе:

1. Деонтей Уайлдер (США)

2. Энди Руис (США)

3. Луис Ортиз (Куба)

4. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

5. Джо Джойс (Великобритания)

Почему Усика исключили из рейтинга WBС?

Дело в том, что вне рейтинга находятся боксеры, которые являются чемпионами или претендамы на пояса по версиям других организаций. Поскольку Усик в следующем бою поборется за титулы WBA, IBF и WBO, которыми владеет Энтони Джошуа, то он и выбыл из рейтинга WBC.

Когда бой Усика против Джошуа?

Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн сообщил, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, другой звездный украинский боксер Василий Ломаченко сделал прогноз на бой Джошуа - Усик.

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