Усика лишили первого места: The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от веса

Авторитетное издание The Ring обнародовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

В новом рейтинге украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик опустился с первого места на третье.

Возглавил рейтинг абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд, который в последнем бою зрелищно нокаутировал своего соотечественника Эррола Спенса.

На второй позиции расположился японец Наоя Иноуэ. В конце июля он победил американца Стивена Фултона и завоевал титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе.

В топ-10 рейтинга The Ring также находится еще один боксер из Украины – бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко занимает десятую строчку.

Топ-10 боксеров P4P по версии The Ring

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Инуэ

3. Александр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитрий Бивол

6. Эррол Спенс

7. Девин Хейни

8. Джервонта Дэвис

9. Теофимо Лопес

10. Василий Ломаченко

Напомним, 26 августа Усик будет защищать чемпионские пояса в бою с британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок Усик – Дюбуа состоится в польском Вроцлаве.

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