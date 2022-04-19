Усика не дождется: Фьюри анонсировал завершение карьеры после боя с "Похитителем трупов"

"Цыганский король" сообщил, что поединок против Диллиана Уайта станет для него последним.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что собирается завершить карьеру после боя со своим соотечественником Диллианом Уайтом по прозвищу "Похититель трупов".

"Мне больше нечего достигать. Я выиграл все пояса на свете, которые только можно выиграть. Я побил все рекорды. Никто в моей эпохе не получил пояса Ring Magazine, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я.

Я выиграл все пояса, которые можно выиграть в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобежденным. Нет, я не проведу бой с Энтони Джошуа, ведь у него уже были свои шансы. Все ушло, пропало.

У него было столько шансов на то, чтобы выйти на ринг и драться с "Цыганским королем", но он этого не сделал. У него был шанс, а теперь он исчез. Простите, но это все. Настройтесь сейчас на то, что после боя с Уайтом вы больше никогда не увидите Великого Короля в действии. Так и есть", - сказал Фьюри в интервью TalkSPORT.

Поединок Фьюри - Уайт состоится в ночь на 24 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBC, принадлежащий "Цыганскому королю".

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, он защитил титул WBC, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 34-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 - нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

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