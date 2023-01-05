Усика номинировали на престижную боксерскую награду по итогам 2022 года

Победу украинца над Джошуа могут признать лучшим перфомансом всего прошлого года.

Авторитетный журнал The Ring объявил претендентов на награду "Выступление года". В список номинантов попал украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

Об этом сообщается на официальном сайте The Ring.

Престижную награду Усик может получить за свою победу над британцем Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия) в ночь на 21 августа 2022 года.

Тогда Усик выиграл раздельным судейским решением и, таким образом, защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF, которые отобрал у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Кроме украинца, на награду от The Ring претендуют Шакур Стивенсон (за победу единогласным решением судей над Оскаром Вальдесом), Джесси Родригес (за досрочную победу над Срисакетом Сор Рунгвисаи) и Дмитрий Бивол (за победу единогласным решением судей над Саулем Альваресом).

Отметим, что в прошлом году в этой номинации победил Шакур Стивенсон за выступление в бою с Джамелом Херрингом, а в 2020 году лауреатом стал Теофимо Лопес за победу над Василием Ломаченко.

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