Усика признали автором лучшего нокаута 2025 года – видео

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Всемирный боксерский совет (WBC) признал чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика автором лучшего нокаута 2025 года.

Украинский боксер стал победителем в номинации "Нокаут года", получив награду за свою зрелищную досрочную победу над британцем Даниелем Дюбуа в поединке, который состоялся прошлым летом в Лондоне.

"Усик доказал, что кроме мастерской техники он также обладает силой завершающего удара. Украинец зрелищно остановил такого гиганта, как Дюбуа, ударом, который стал идеальным завершением его потрясающего выступления в супертяжелом весе", – говорится в сообщении на сайте WBC.

В июле 2025 года Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Это был второй бой между Усиком и Дюбуа. В первом поединке, который состоялся в августе 2025 года в польском Вроцлаве, украинец нокаутировал британца в девятом раунде.

В послужном списке 39-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.