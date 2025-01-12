Усика признали лучшим боксером 2024 года по версии журнала The Ring

Первый бой Александра с Тайсоном Фьюри стал "лучшим событием 2024 года".

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признан лучшим боксером 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

Об этом сообщается на странице журнала в соцсетях.

Кроме того, первый бой Александра с Тайсоном Фьюри, в котором на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, победил в номинации "Лучшее событие 2024 года".

А девятый раунд того поединка, в котором украинец отправил британца в нокдаун, стал "лучшим раундом 2024 года".

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В ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в объединительном поединке, который состоялся в саудовском Эр-Рияде. Александр стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

После первого боя Фьюри активировал опцию реванша и боксеры снова встретились в ринге в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде. В этот раз украинец победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого ранее уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр ждет результата титульного поединка между Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

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