Усику после победы над Джошуа зашили рассечение над глазом: как проходила операция (видео)

Усику после победы над Джошуа зашили рассечение над глазом: как проходила операция (видео)

Последствия чемпионского боя.

Новоиспеченному обладателю поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе украинцу Александру Усику сразу же после победы над британцем Энтони Джошуа зашили рассечение над его правым глазом.

Операция проводилась прямо на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", где и состоялся поединок. Видео с хирургическим вмешательством было опубликовано в Instagram.

В ролике видно, как Александр стойко переносит неприятную и болезненную процедуру.

"Чемпион и невероятно смелый человек", - говорится в комментарии к посту.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа попал в больницу после избиения от Усика.

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