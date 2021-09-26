Усику после победы над Джошуа зашили рассечение над глазом: как проходила операция (видео)

Последствия чемпионского боя.
Новоиспеченному обладателю поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе украинцу Александру Усику сразу же после победы над британцем Энтони Джошуа зашили рассечение над его правым глазом.
Операция проводилась прямо на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", где и состоялся поединок. Видео с хирургическим вмешательством было опубликовано в Instagram.
В ролике видно, как Александр стойко переносит неприятную и болезненную процедуру.
"Чемпион и невероятно смелый человек", - говорится в комментарии к посту.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа попал в больницу после избиения от Усика.