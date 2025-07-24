Усику после реванша с Дюбуа назначили следующий бой: кто соперник

Александр Усик / © Associated Press

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Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и временным чемпионом организации Джозефом Паркером.

Об этом сообщается на официальной странице WBO в Instagram.

Сторонам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, иначе будут назначены промоутерские торги.

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Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик. Если украинец откажется биться с новозеландцем, то титул станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Последний раз Джозеф выходил в ринг в феврале этого года, когда во втором раунде нокаутировал конголезского боксера Мартина Баколе. Сначала новозеландец должен был биться с Даниелем Дюбуа за пояс IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Энтони Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся в ринг и вызвал украинца в бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них, кроме Паркера, были Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, Усик признался, что сказал Дюбуа сразу после победы нокаутом в реванше.