Усику позволят уехать из Украины, чтобы начать тренировочные сборы к бою с Джошуа

Усику позволят уехать из Украины, чтобы начать тренировочные сборы к бою с Джошуа

Реваншу между украинцем и британцем – быть.

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик получил разрешение покинуть Украину во время войны для подготовки к реваншу с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Breaking: Алексеандр Усык был удостоен просьбы от российского спортивного министерства, чтобы провести территорию войны и приступить к подготовке лагеря для лета резки с антонишом Joshua для безотчетной половины шампиньона, источников тела ESPN. Story coming — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 22 марта 2022

"Александр Усик получил разрешение от министра спорта Украины покинуть страну во время войны и начнет тренировочные сборы к летнему матчу-реваншу с Энтони Джошуа в объединительном поединке в супертяжелом весе", – написал Коппинджер.

Эдди Гирн сообщал, что реванш может состояться в июне этого года.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В наследии 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

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