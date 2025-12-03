Усику разрешили провести добровольную защиту титула WBC: кто станет его соперником

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик получил разрешение провести добровольную защиту титула WBC.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии Sky Sports.

По его словам, организация уже удовлетворила запрос украинца, позволив ему выбрать себе соперника из топ-10 рейтинга WBC. Недавно Усик заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Усик попросил у нас провести добровольную защиту титула WBC. Сегодня мы дали ему такое разрешение. Если Усик действительно хочет биться с Уайлдером, то он доступен для этого боя.

Деонтей находится в топ-10 рейтинга WBC и может стать соперником Усика в случае согласия обеих сторон", – сказал Сулейман.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге.

Американец проиграл 4 из последних 6 боев: дважды досрочно уступил британцу Тайсону Фьюри, единогласным решением судей потерпел поражение от новозеландца Джозефа Паркера и был нокаутирован китайцем Чжаном Чжилеем.

В последнем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.