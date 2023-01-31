Усиление из Южной Америки: "Шахтер" подписал третьего зимнего новичка

Донецкий "Шахтер" пополнил свой состав 18-летним венесуэльским нападающим Кевином Келси.

О трансфере сообщила пресс-служба "горняков".

Контракт с игроком рассчитан до конца 2028 года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Кевин стал первым венесуэльцем в истории "Шахтера".

Келси является воспитанником венесуэльского клуба "Минерос", за главную команду которого выступал с 2021 года: сыграл 31 матч, забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу.

В январе 2023 года Кевин присоединился к уругвайскому "Бостон Риверу", однако не успел дебютировать в новом клубе.

Келси является футболистом молодежной сборной Венесуэлы (5 матчей, 2 гола), в составе которой сейчас выступает на чемпионате Южной Америки U-20.

Венесуэльский форвард стал третьим новичком "Шахтера" в текущее зимнее трансферное окно. Ранее "горняки" подписали грузинского защитника Георгия Гочолейшвили и вернули в клуб украинского защитника Ярослава Ракицкого.

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