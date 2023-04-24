Усиление на будущее: "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего легионера

Донецкий "Шахтер" оформил трансфер полузащитника молодежной сборной Эквадора Дэнила Кастилло.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

19-летний центральный полузащитник переходит к дончанам из эквадорского "ЛДУ Кито". Контракт с игроком рассчитан на пять лет – с 1 июля 2023-го по 30 июня 2028-го.

Кастилло – воспитанник "ЛДУ Кито". С 16 лет он выступал за молодежную и резервную команды этого клуба. В сезоне-2022 отыграл 15 матчей за "ЛДУ Кито" (U-20) в чемпионате и Кубке Либертадорес (U-20).

Также Дэнил выступает за молодежную сборную Эквадора (U-20), в составе которой дебютировал 8 июня 2022 года и уже успел провести 17 матчей. Он был основным игроком на чемпионате Южной Америки (U-20), который состоялся в 2023 году.

Напомним, в минувший уикенд "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги. Красавец-гол со штрафного в концовке спас киевлян от поражения в игре с дончанами.

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