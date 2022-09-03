Усиление нападения: "Динамо" подписало футболиста сборной Ямайки

Киевское "Динамо" объявило о переходе вингера словенского "Копера" и сборной Ямайки Кахима Перриса.
22-летний футболист подписал с "бело-синими" контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.
Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным портуала Transfermarkt, киевляне заплатили за игрока миллион евро.
Перрис начал профессиональную карьеру на родине, где с 2017-го по 2019 год выступал за клуб "Кавалер". Затем Кахим перебрался в Европу, подписав контракт со словенским "Домжале".
В Словении он также играл за "Крка" и "Копер". В элитном дивизионе чемпионата Словении на его счету 42 матча, в которых он забил 11 голов и отдал три ассиста.
За сборную Ямайки Перрис дебютировал в 2017 году, с тех пор провел в составе национальной команды шесть поединков.
Кахим Перрис – игрок «Динамо» Киев!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 2 сентября 2022
Футбольный клуб «Динамо» заключил контракт с 22-летним вингером сборной Ямайки Кахимом Перрисом.
Договор рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один год. pic.twitter.com/po69fhnscT
Это уже второй новичок "Динамо" в текущее трансферное окно. Накануне киевляне усилились фланговым полузащитником луганской "Зари" Владиславом Кабаевым.
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