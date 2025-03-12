Усилили конкурента в борьбе за чемпионство: игрок "Динамо" перешел в "Александрию"

Киевское"Динамо" объявило о трансфере украинского полузащитника Сергея Булецы в "Александрию".

О переходе 26-летнего футболиста в александрийский клуб сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Булеца – воспитанник ужгородского футбола, который находился в системе киевского клуба начиная с сезона-2015/16.

Сергей играл за юношескую и молодежную команды "бело-синих", но в первой команде не закрепился. Он выступал на правах аренды за "Днепр-1" (2019-2021), "Зарю" (2021-2022), а также польские "Заглембе" (2023-2024) и "Лехию" (2024-2025).

Именно в клубе из Гданьска украинец провел первую часть этого сезона, проведя за него 8 матчей во всех турнирах.

Отметим, что "Александрия" является конкурентом "Динамо" в борьбе за чемпионство. За девять туров до конца столичный клуб лидирует в УПЛ, опережая команду Руслана Ротаня на четыре очка.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, команда Александра Шовковского в гостях сразится с "Рухом", а александрийцы на выезде сыграют против "Левого Берега". Оба матча запланированы на 29 марта.

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