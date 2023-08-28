Усмотрел расизм: экс-соперник Усика сделал скандальное заявление о победе украинца над Дюбуа

Дерек Чисора считает, что британца засудили из-за того, что он темнокожий.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора прокомментировал результат боя своего соотечественника Даниэля Дюбуа против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе, украинца Александра Усика.

39-летний ветеран попытался оправдать поражение Дюбуа тем, что он темнокожий.

По словам Чисоры, во время поединка во польском Вроцлаве вокруг было много людей с белой кожей, поэтому Даниэль не имел шансов рассчитывать на благосклонность судей.

"У нас есть темнокожий парень, который бьется в белой стране с большим количеством белокожих людей вокруг. Рефери белокожий, судьи у ринга белокожие. Чего вы ожидали? Темнокожему не отдадут победу, даже если он отправил Усика в нокдаун – это не засчитали", – сказал Чисора в комментарии Boxing King Media.

Добавим, что Чисора также имеет опыт битвы с Усиком. В октябре 2020 года Дерек проиграл Александру единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Однако не обошлось без скандала. В пятом раунде британец попал украинцу ниже пояса. Поэтому рефери дал Усику несколько минут на восстановление, после чего Александр поднялся на ноги и поединок продолжился.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил о намерениях обжаловать результат боя и потребовать назначения реванша.

Ранее сообщалось, что Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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