"Успех любит тишину": Петраков объяснил свое странное поведение на пресс-конференции перед игрой с финнами

"Успех любит тишину": Петраков объяснил свое странное поведение на пресс-конференции перед игрой с финнами

Как оказалось, немногословность наставника "сине-желтых" была на фарт.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему перед поединком 7-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022 с Финляндией общался с прессой в непривычной для себя манере.

Во время той пресс-конференции наставник "сине-желтых" сказал менее 50 слов.

"Мне сложно говорить. Наверное, просто был не в настроении, готовился на игру. Поэтому был такой неразговорчивый. Это первое. И второе. У меня есть такое выражение: "Успех любит тишину", - сказал Петраков.

Также Петраков прокомментировал победу над Финляндией (2:1). Это первая победа Украины в квалификации на ЧМ-2022 и первая победа национальной команды под руководством Петракова.

"Я уже о Боснии думаю. Эта победа ничего не будет стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан обыграли, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучат - Корниенко, Булеца. Шапаренко молодец, хорошо сыграл. Молодцы.

Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но это футбол очень затратный по энергии. Ребята всю игру прессинговали всю игру бегали.

Подсказки Ярмоленко? Я его просто подбадривал его по спине ударили. Он сказал, мол, сыграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал: "Давай, Андрей, держись". Сейчас летим домой, буду смотреть матч Боснии. Скажу ребятам сейчас: "Поздравляю, забыли победу, впереди Босния", - сказал Петраков в эфире программы "Головна команда" на канале Футбол 1.

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После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5) и Казахстан (3).

После игры с Финляндией сборная Украину 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.

. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию. Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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