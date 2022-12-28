Успел сыграть всего 50 минут: защитник "Челси" снова травмировался

Джеймс не играл до этого два месяца из-за повреждений.
Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс получил травму колена в матче 17-го тура английской Премьер-лиги ( АПЛ ) против "Борнмута".
Он покинул поле на 51-й минуте встречи, вместо него вышел Сезар Аспиликуета.
Серьезность травмы пока неизвестна. Главный тренер Синих Грэм Поттер сообщил, что в ближайшие один-два дня врачи смогут ответить на сроки восстановления игрока. Ожидается, что Рос пропустит следующий матч Челси с Ноттингем Форрестом.
Джеймс впервые вышел на поле с 16 октября. Англичанин 2 месяца лечился от повреждения колена, полученного в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Миланом". Из-за травмы он не помог сборной Англии на ЧМ-2022.
- В этом сезоне Джеймс провел 12 матчей за "Челси" во всех турнирах. На счету защитника – два гола и две результативные передачи.
- "Челси" находится на 8 месте с 24 очками после 15 туров.
Напомним, что поединок завершился победой "Челси" со счетом 2:0.
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