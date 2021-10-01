Успешная вылазка: "Рух" нанес поражение "Мариуполю" в матче УПЛ

Львовский клуб поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы.

"Рух" обыграл "Мариуполь" в стартовом матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Бойко завершился победой гостей - 2:0.

Оба гола подопечные Леонида Кучука забили в первом тайме. На 25-й минуте Таллес Бренер добил мяч в сетку после того, как Олег Кудрик отбил перед собой удар Юрия Климчука.

А на 37-й минуте Климчук со своей половины выполнил отличный рейд к воротам соперника и завершил его точным ударом в дальний угол.

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"Рух" прервал серию из двух поражений подряд и с 11 очками поднялся на восьмое место УПЛ. "Мариуполь" проиграл в чемпионате в третий раз подряд и замыкает турнирную таблицу с 4 баллами в своем активе.

В следующем туре, который состоится уже после паузы на игры национальных сборных, львовяне 17 октября в гостях сыграют против "Ингульца", а команда Остапа Маркевича днем ранее примет "Металлист 1925".

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