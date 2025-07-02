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Успешное возвращение: известный украинский боксер нокаутировал соперника (видео)
Украинец Сергей Деревянченко одержал досрочную победу американцем Джереми Рамосом.
Известный украинский боксер суперсреднего веса Сергей Деревянченко нокаутировал американца Джереми Рамоса в поединке, который состоялся в ночь на 2 июля в Нэшвилле (США).
Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в шестом раунде.
Деревянченко полностью контролировал ход поединка. В третьем раунде американец оказался в нокдауне, но нашел силы продолжить бой.
В шестом раунде Сергей заставил Рамоса взять колено. Джереми попытался продолжить поединок, но вскоре снова оказался на канвасе. Рефери вмешался и остановил бой, зафиксировав досрочную победу украинского боксера.
Для 39-летнего Деревянченко это 16-я победа (11 – нокаутом) на профессиональном ринге. Также в его пассиве 6 поражений.
38-летний Рамос потерпел 16-е поражение в профессиональной карьере. Он также имеет 14 побед (4 – нокаутом).
Добавим, что в своем предыдущем бою Деревянченко в августе 2024 года единогласным решением судей уступил французу Кристиану Мбилли. В третьем раунде украинец травмировал левую руку, из-за чего был вынужден до конца поединка боксировать только правой.
За свою карьеру Сергей трижды имел шанс стать чемпионом мира, но так и не сумел этого сделать. В 2018 году он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в бою за титул IBF, в 2019-м проиграл казаху Геннадию Головкину в поединке за пояса IBF и IBO, а в 2020-м потерпел поражение от американца Джермалла Чарло в поединке за титул WBC.
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