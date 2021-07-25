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Успешный дебют: "Металлист 1925" выиграл свой исторический матч в УПЛ

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Успешный дебют: "Металлист 1925" выиграл свой исторический матч в УПЛ

УПЛ

Харьковский клуб нанес поражение "Руху".

"Металлист 1925" одержал победу в своем дебютном матче в украинской Премьер-лиге. При поддержке трибун домашнего ОСК "Металлист" харьковская команда обыграла львовский "Рух".

Поединок 1-го тура УПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Харьковский клуб на 7-й минуте вывел вперед Юрий Батюшин, а на 35-й минуте Дмитрий Крыськов закрепил преимущество дебютанта элитного дивизиона.

Во втором тайме Орест Кузык отыграл один гол, однако спастись от поражения львовянам не удалось.

  • Во 2-м туре "Металлист 1925" 30 июля сыграет на выезде с "Колосом".
  • "Рух" 1 августа в Полтаве померится силами с "Ворсклой".