Успешный дебют: "Металлист 1925" выиграл свой исторический матч в УПЛ

Харьковский клуб нанес поражение "Руху".
"Металлист 1925" одержал победу в своем дебютном матче в украинской Премьер-лиге. При поддержке трибун домашнего ОСК "Металлист" харьковская команда обыграла львовский "Рух".
Поединок 1-го тура УПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Харьковский клуб на 7-й минуте вывел вперед Юрий Батюшин, а на 35-й минуте Дмитрий Крыськов закрепил преимущество дебютанта элитного дивизиона.
Во втором тайме Орест Кузык отыграл один гол, однако спастись от поражения львовянам не удалось.
- Во 2-м туре "Металлист 1925" 30 июля сыграет на выезде с "Колосом".
- "Рух" 1 августа в Полтаве померится силами с "Ворсклой".