Устал боксировать: "украинский лев" анонсировал завершение своей карьеры

Хитров планирует дальше заниматься тренерской деятельностью.

Украинский боксер в суперсреднем весе Евгений Хитров (20-2, 17 КО) рассказал, что, скорее всего, уже не выйдет на ринг.

В дальнейшем украинец планирует делиться опытом с молодежью, желающей связать жизнь с боксом.

"На 95% я, скорее всего, завершил карьеру. Я уже устал боксировать, если честно. Мне 33 года, я начал боксировать, когда мне было 7. Всю свою сознательную жизнь можно сказать. В юношестве и начале взрослой жизни я постоянно бился.

Я не боксировал 2,5-3 года. Может, еще за деньги я выйду побоксирую. Но последние полгода я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать. У меня всего достаточно, хорошие друзья, семья, окружение.

Мне есть чем заняться, я не бедный человек. Меня все устраивает, я вернулся в свою страну и в свой город, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением, с молодежью, с детьми, которые начинают свой путь – как и я 25 лет назад. Я получил хороший опыт в США, у меня есть что рассказать, чем поделиться. Для этого я вернулся домой", — заявил Хитров во время прямого эфира в Instagram.

В течение карьеры Хитров провел 22 боя, 20 из которых выиграл и два проиграл.

Последнее сражение украинец провел в ноябре 2019 года. Тогда он нокаутировал ганского боксера Эрнеста Амузу.

14 января 2017 года Евгений потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив технический нокаут американцу Имманувелу Алииму за вакантный титул WBC Silver.

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