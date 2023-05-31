Установил антирекорд XXI века: лучший теннисист России позорно вылетел с Roland Garros

Даниил Медведев отправляется домой уже после первого круга соревнований.

Первая ракетка России Даниил Медведев сенсационно покинул Roland Garros-2023 по итогам первого раунда.

В своем стартовом матче на турнире Большого шлема теннисист из страны-террориста, находящийся на втором месте в рейтинге ATP, уступил 172-й ракетке мира Тьяго Уайлду из Бразилии.

Напряженный пятисетовый поединок длился четыре часа и 14 минут. В итоге Медведев потерпел поражение со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Таким образом, россиян установил антирекорд Roland Garros в XXI веке. Медведев стал первым за 23 года игроком из топ-2 рейтинга АТР, вылетевшим из основной сетки французского мейджора уже в первом круге.

В прошлый раз подобное случалось еще в 2000 году, когда австралиец Марк Филиппуссис победил американца Пита Сампраса.

Во втором раунде Roland Garros-2023 обидчик Медведева, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, сыграет против аргентинского теннисиста Гидо Пельи.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина совершила мощный камбэк и вышла в третий круг Roland Garros.

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