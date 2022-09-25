Установил новый мировой рекорд: легендарный кенийский бегун в четвертый раз выиграл Берлинский марафон

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге стал победителем Берлинского марафона-2022, побив ранее установленный им же мировой рекорд.

37-летний кениец преодолел традиционную марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.

Это абсолютный мировой рекорд на официальных марафонских стартах. Предыдущее лучшее достижение также принадлежало Кипчоге - в 2018 году он также в Берлине пробежал марафон за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Теперь ему удалось превзойти тот результат на 30 секунд.

Фото: Associated Press

Отметим, что Кипчоге в четвертый раз выиграл Берлинский марафон, повторив рекорд Хайле Гебрселассие.

Добавим, что Кипчоге является двукратным олимпийским чемпионом по марафону (Рио-2016, Токио-2020). Также на его счету "бронза" Олимпиады-2004 в Афинах (дистанция 5000 м) и "серебро" Олимпийских игр в Пекине 2008 года (дистанция 5000 м).

Напомним, Кипчоге планирует также выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, где может стать первым трехкратным олимпийским чемпионом-марафонцем в истории.

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