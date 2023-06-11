Установил рекорд по титулам на "Больших шлемах": Джокович выиграл Roland Garros-2023

Новак триумфовал на 23-м в карьере турнире Grand Slam в одиночном разряде.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем мужского турнира Roland Garros-2023.

В финальном матче французского мейджора Ноле обыграл норвежца Каспера Рууда. Поединок длился три сета и завершился со счетом 7:6, 6:3, 7:5.

Для 36-летнего Джоковича это третий триумф на Открытом чемпионате Франции. Ранее он уже побеждал здесь дважды (2016, 2021).

Новак 34-й раз в карьере сыграл в финале турнира "Большого шлема" и выиграл свой 23-й титул на соревнованиях этого уровня. Это абсолютный рекорд мужского тенниса. Теперь Джокович на один трофей опережает испанца Рафаэля Надаля.

Если брать не только мужские, но и женские мейджоры, то 23 титула на турнирах Grand Slam имеет американка Серена Уильямс, а лидирует по этому показателю австралийка Маргарет Корт (24).

В общей сложности Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лендлом. Больше титулов только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Напомним, триумфаторкой женского Roland Garros-2023 стала польская теннисистка Ига Швентек, которая активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами.

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