Установил ряд рекордов: названо имя лучшего игрока сезона в АПЛ

Эрлинг Холанд всего за один сезон переписал историю английского футбола.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В голосовании капитанов 20 клубов Премьер-лиги и футбольных экспертов Холанд опередил своего одноклубника Кевина Де Брюйне, форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, футболистов "Арсенала" Мартина Эдегора и Букайо Сака, нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда и защитника "Ньюкасла" Кирана Трипьера.

Холанд стал четвертым в истории футболистом "горожан", получившим награду лучшему игроку сезона в АПЛ. Ранее подобное признание заслужили Венсан Компани (сезон 2011/12), Кевин Де Брюйне (2019/20 и 2021/22) и Рубен Диаш (2020/21).

По итогам нынешнего сезона Эрлинг получил еще одну индивидуальную награду. Он также был признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ.

Отметим, что для 22-летнего норвежца это дебютный сезон в АПЛ. Однако Эрлинг сразу же начал демонстрировать фантастические результаты и установил несколько исторических рекордов.

В сезоне АПЛ-2022/23 Холанд провел 35 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 8 голевых передач.

Норвежец установил абсолютный рекорд результативности в течение одного сезона Премьер-лиги. Он превзошел достижения Энди Коула (сезон 1993/94 в составе "Ньюкасла") и Алана Ширера (сезон 1994/95 за "Блэкберн"), забивших по 34 гола. Более того, Коул и Ширер оформляли свои рекорды еще тогда, когда в АПЛ было 22 клуба вместо 20, то есть сезон состоял не из 38, а из 42 поединков.

в течение одного сезона Премьер-лиги. Он превзошел достижения Энди Коула (сезон 1993/94 в составе "Ньюкасла") и Алана Ширера (сезон 1994/95 за "Блэкберн"), забивших по 34 гола. Более того, Коул и Ширер оформляли свои рекорды еще тогда, когда в АПЛ было 22 клуба вместо 20, то есть сезон состоял не из 38, а из 42 поединков. Кроме того, Холанд быстрее всех в истории забил 30 голов в АПЛ – для этого ему хватило 27 матчей.

Также Эрлинг быстрее всех добрался до отметки в четыре хет-трика в элитном английском дивизионе, сделав это всего за 19 поединков.

Всего в нынешнем сезоне Холанд сыграл 51 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил 52 гола.

Напомним, "Манчестер Сити" досрочно стал победителем АПЛ-2022/2023. "Горожане" выиграли чемпионат Англии в третий раз подряд и в 9-й раз в истории.

Команда Хосепа Гвардиолы также вышла в финалы Кубка Англии (3 июня против "Манчестер Юнайтед") и Лиги чемпионов (10 июня с миланским "Интером").

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