Установил уникальный голевой рекорд: УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов (видео)

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски стал лучшим игроком по итогам 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Польский бомбардир оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории" из города Пльзень.

В борьбе за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов форвард "Барселоны" опередил вингера "Баварии" Лероя Сане, нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и хавбека "Наполи" Петра Зелиньски.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, Левандовски установил уникальный голевой рекорд в Лиге чемпионов. Роберт стал первым футболистом в истории турнира, который оформлял хет-трик в составе трех разных клубов. Ранее он также забивал трижды в одном матче за "Боруссию" Дортмунд (один раз) и "Баварию" (трижды).

Напомним, "Барселона" на "Камп Ноу" разгромила "Викторию" со счетом 5:1. В другом матче группы C "Бавария" в Милане уверенно обыграла "Интер" (0:2).

Таким образом, после первого тура в квартете C лидируют "Бавария" и "Барселона", набравшие по 3 очка. "Интер" и "Виктория" занимают третью и четвертую позиции соответственно.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" будет принимать "Барселону", а "Интер" поедет в гости к "Виктории" Пльзень. Матчи пройдут 13 сентября.

Читайте также:

УЕФА назвал автора лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов: видео шедевра

Новичок "Шахтера" попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

"Ливерпуль" потерпел сенсационный разгром от "Наполи" в стартовом туре Лиги чемпионов (видео)