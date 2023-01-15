Установила мировой рекорд сезона: Магучих выиграла свой первый турнир в 2023 году (видео)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Алексея Демьянюка, который состоялся во Львове.

Это был один из первых легкоатлетических стартов в 2023 году, а для Магучих это вообще был первый турнир с сентября 2022 года.

Несмотря на такой перерыв в выступлениях, 21-летняя спортсменка из Днепра превзошла всех своих соперниц. В победной попытке Ярослава прыгнула на 2,00 м.

"Серебро" соревнований с результатом 1,93 м выборола Ирина Геращенко. "Бронзу" завоевала Юлия Левченко, которой покорилась высота 1,91 м.

Отметим, что Магучих установила новый рекорд сезона в помещении. Перед этим лучший результат принадлежал Ирине Геращенко, взявшей высоту 1,96 м на "Рождественских стартах".

Мемориал Алексея Демьянюка. Прыжки в высоту. Финал

1. Ярослава Магучих – 2,00 м

2. Ирина Геращенко – 1,93 м

3. Юлия Левченко – 1,91 м

Видео победного прыжка Магучих

Напомним, по итогам прошлого года Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира.

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