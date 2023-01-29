Установила рекорд соревнований: украинская прыгунья в высоту выиграла турнир во Франции

Ирина Геращенко одержала первую победу на международных стартах в 2023 году.

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко триумфовала на соревнованиях по прыжкам в высоту в помещении, которые прошли во французском Нанте.

Украинка со второй попытки взяла высоту 1,93 метра, обеспечив себе победу. Ирина также пыталась преодолеть планку на высоте 1,97 метра, однако все три попытки были неудачными.

Серебряной призеркой этого турнира стала француженка Навал Менике, которой покорилась высота 1,91 метра. Бронзовой призеркой стала еще одна представительница Франции Лаура Салин-Эйке (1,85 метра).

В победной попытке Геращенко установила новый рекорд турнира, превзойдя достижение трехлетней давности Бетан Партридж на два сантиметра.

Отметим, что эта победа стала для Ирины первой на международных турнирах в сезоне-2023.

Напомним, ранее Геращенко завоевала "серебро" соревнований в немецком Коттбусе. Также Ирина стала второй на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове.

Читайте также:

Звездная украинская легкоатлетка завоевала медаль на первом международном старте сезона

22-летний украинский легкоатлет погиб в боях под Бахмутом

НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024, если к ней допустят россиян и белорусов