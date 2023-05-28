Установили национальный рекорд: ПСЖ в девятый раз за последние 11 лет выиграл чемпионат Франции

ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу сезона-2022/23. Парижане досрочно завоевали титул, на выезде расписав ничью со "Страсбуром" (1:1) в рамках 37-го тура местного первенства.

Счет в игре на 59-й минуте открыл Лионель Месси после передачи Килиана Мбаппе.

На 79-й минуте встречи "Страсбург" отыгрался усилиями Кевина Гамейро.

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь, который недавно восстановился после травмы, провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

Таким образом, за тур до конца чемпионата парижский клуб стал недостижимым для конкурентов на вершине турнирной таблицы. В активе ПСЖ 85 очков, на втором месте – "Ланс" (81 балл).

ПСЖ завоевал золотые медали чемпионата Франции во второй раз подряд и в девятый раз за последние 11 лет.

В общем, для парижского клуба это 11-й титул в истории. Парижане установили национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств, обойдя "Сент-Этьен", который 10 раз становился лучшим клубом страны.

В свою очередь, "Страсбург" с 40 очками идет на 15-м месте и гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе.

В заключительном туре 3 июня ПСЖ сыграет дома с "Клермоном", а "Страсбург" отправится в гости к "Лорьяну".

Читайте также:

Должны благодарить "Интер": Украина получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24

"Реал" осилил финалиста Лиги Европы и увеличил свои шансы на "серебро" Примеры (видео)

Сумасшедшая развязка сезона в Бундеслиге: определился чемпион Германии по футболу (видео)