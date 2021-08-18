Устроила провокацию, соперница назвала "с*кой": Ястремская со скандалом вышла в 1/16 финала турнира в США (видео)

Устроила провокацию, соперница назвала "с*кой": Ястремская со скандалом вышла в 1/16 финала турнира в США (видео)

Вторая ракетка страны прошла дальше на характере.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с большим трудом и со скандалом вышла в 1/16 финала престижного турнира в Цинциннати (США).

В матче первого круга 21-летняя киевлянка противостояла американке Кэти Макнелли. На протяжении всей встречи трибуны отчаянно поддерживали свою соотечественницу, которая, к тому же, является уроженкой Цинциннати.

И это помогло 136-й ракетке мира. Она была близка к победе и в первом сете, и во втором. Однако Даяна проявила характер и забрала обе партии, в которых проигрывала соответственно 2:4 и 2:5.

Поединок длился чуть более двух часов и завершился победой украинки - 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).

После финального тай-брейка Ястремская устроила провокацию трибунам, показывая им, чтобы они шумели еще больше. Проходя же мимо соперницы, украинка демонстративно отказалась от рукопожатия, даже не посмотрев на американку.

Секундами позже Даяна все же пожала руку Кэти, но та, уходя, отчетливо сказала: "С*ка ******".

В рейтинге лучших теннисисток планеты Ястремская занимает 50-е место. Это второй результат среди украинок.

В следующем круге Даяна сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (10-й номер мирового рейтинга).

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