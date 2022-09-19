Устроили истерику: в РФ требуют дисквалифицировать тренера сборной Украины Петракова из-за слов о войне

Представители страны-агрессора обвиняют наставника "сине-желтых"Александра Петракова в "дискриминационных высказываниях в отношении россиян" и "несоблюдении политического нейтралитета".

Об этом сообщает The Guardian.

Такую истерику в РФС вызвало апрельское интервью Петракова изданию The Guardian. В нем 65-летний специалист заявлял о готовности с оружием в руках защищать Украину и призвал исключить россиян из всех международных соревнований.

Российская сторона утверждает, что "Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов без каких-либо законных оснований".

"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами - Россией и Украиной - и являются политическим месседжем, который явно нарушает фундаментальный принцип политической нейтральности. Более того, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании ненависти в обществе на национальной почве и использовании футбола для отстаивания политических взглядов", - говорится в циничном заявлении РФС.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) отреагировали на жалобу Российского футбольного союза.

"Когда его страну начали атаковать изверги, он был готов защищать свою землю, женщин и детей. Его не взяли в армию в связи с недостаточным военным опытом. Но этот путь - доказательство его преданности стране и патриотизму. Поэтому о какой дискриминации может идти речь в условиях, что одна страна осуществляет геноцид против другой", - цитирует заявление УАФ The Guardian.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

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