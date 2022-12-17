Устроили разгром: молодежная сборная Украины по хоккею выиграла четвертый матч подряд на ЧМ-2022

Молодежная сборная Украины по хоккею (U-20) продолжает успешно выступать на чемпионате мира-2022 в дивизионе 1В, который проходит в Польше. В четвертом матче на турнире наша команда разбила Южную Корею со счетом 7:1 .

Уже на 5-й минуте матча Артем Грабовецкий вывел "сине-желтых" вперед. Во втором периоде команды смогли забить четыре раза – на три шайбы от украинцев азиатская сборная ответила только одной.

В заключительном периоде украинские хоккеисты отличились еще трижды, не оставив сопернику никаких шансов.

Чемпионат мира по хоккею (U20, мужчины). Дивизион IB. Четвертый тур

Украина – Южная Корея – 7:1

Голы: Грабовецкий, 5, Дубский, 26, Грабовецкий, 37, Садовиков, 39, Грабовецкий, 46, Трахт, 51, 56 – Ким, 40

Для подопечных Александра Бобкина это уже четвертая подряд победа на текущем мировом первенстве. Ранее украинцы уверенно победили Италию (4:0) и Польшу (5:2), а также драматично одолели Эстонию (3:2).

"Сине-желтые" сейчас возглавляют турнирную таблицу с 12 очками. Ближайший преследователь украинцев – сборная Японии – имеет 10 очков. Именно с японцами наша команда сыграет в последнем туре – этот матч состоится 17 декабря, в 21:00 по киевскому времени.

Победитель турнира поднимется в дивизион IA, а сборная, занявшая последнее место – опустится в дивизион ІІА.

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