Устроит только победа: сборная Украины улетела в Финляндию на сверхважный матч отбора ЧМ-2022

Устроит только победа: сборная Украины улетела в Финляндию на сверхважный матч отбора ЧМ-2022

Поединок состоится 9 октября в Хельсинки.

Сборная Украины отправилась в Финляндию на матч 7-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022.

7 октября команда Александра Петракова покинула Киев, где проводила тренировочный сбор. В 16:45 "сине-желтые" вылетели из аэропорта "Борисполь" в финскую столицу Хельсинки.

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Состав национальной сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Поединок Финляндия - Украина состоится в субботу, 9 октября, на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени. На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

После игры с Финляндией сборная Украины 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове.

. Этот матч состоится во Львове. После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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