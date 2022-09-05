Уступали 1:4 после первого тайма: как юношеская сборная Украины по футзалу стартовала на Евро-2022 с космического камбэка (видео)

Сборная Украины по футзалу в возрасте до 19 лет невероятно начала финальную часть Чемпионата Европы-2022 по футзалу.

Отметим, что в первом туре групповой стадии финальной части континентального первенства соперником "сине-желтых" была сборная Хорватии.

Относительно украинцев, то они оказались на этих соревнованиях, заняв в своей отборочной группе первое место с тремя победами в трех матчах.

Уступая после первого тайма со счетом 1:4, украинские футзалисты создали что-то невероятное уже во второй половине дуэли. За вторую 20-минутку сборная Украины отправила в ворота соперника пять голов и одержала итоговую победу со счетом 6:4.

Интересно, что матч Украина U19 – Хорватия U19 побил голевой рекорд турнира такого уровня. Вашему вниманию видеообзор этого противостояния.

В финальной части Евро, которая продлится с 4 по 10 сентября в испанском городе Хаене, подопечные Виталия Одегова выступают в группе А вместе с Хорватией, Румынией и Испанией. Путевки в полуфинал получат две лучшие команды квартета;

5 сентября украинская сборная проведет свой второй поединок турнира с румынами, которые в первом туре потерпели сокрушительное поражение от Испании со счетом 0:9. Как следствие, эта победа стала крупнейшей в истории финальных частей юниорского Евро по футзалу. Предыдущий рекорд принадлежал Украине, которая в 2019 году разбила Нидерланды со счётом 7:0. Если учитывать и отборы на Евро тоже, то это не самая большая победа, но одна из трех самых больших. Абсолютный рекорд по разгрому принадлежит Португалии – 16:0 выигрыш у сборной Кипра в отборе на Евро-2022.

Добавим, что юношеский чемпионат Европы по футзалу проходит во второй раз в истории. Первый розыгрыш турнира в 2019 году выиграла сборная Испании, которая в финале со счетом 6:1 разбила именно Хорватию. На Евро-2019 сборная Украины вышла в групповой этап. "Сине-желтые" заняли третье место в группе и не пробились в полуфинал.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная Украины по футзалу получила соперников в основном раунде отбора на ЧМ-2024.

Напомним, что Украина впервые в истории выиграла медаль женского чемпионата Европы по футзалу.