Уступил потенциальному сопернику: Усик потерял лидерство в рейтинге супертяжеловесов

Тайсон Фьюри сместил украинца с первого места.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик потерял лидерство в независимом компьютерном рейтинге BoxRec.

Украинский боксер теперь занимает второе место. Первую позицию занял британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

Согласно новой информации, опубликованной на сайте BoxRec, у Фьюри 485,9 балла, а у Усика – 429,4.

boxrec.com

Стоит отметить, что с осени 2021 года оба спортсмена не проводили боев, однако автоматическая система, составляющая этот рейтинг, вывела на первое место британца.

Также потерял одну позицию опустившийся со второго места на третье британский боксер Энтони Джошуа. Дилиан Уайт потерял сразу две позиции, опустившись с третьей строчки на пятую. Четвертое место теперь занимает Деонтей Уайлдер, которого нокаутировал Тайсон Фьюри.

Добавим, что в рейтинге, независимо от весовой категории, Усик также потерял одну позицию и теперь занимает четвертое место. Лучшим остается мексиканец Сауль Альварес, выступающий во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Усик должен встретиться в реванше с Энтони. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В наследии 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что Джошуа готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри боем против Усика, но сам Эй Джей заявил, что еще не собирается отказываться от боя с украинцем.

Читайте также:

Погасил у канатов: украинский "Бизон" жестко нокаутировал соперника из Бразилии (видео)