Уступил только футболистке: Роналду вручили особую награду ФИФА

Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную.
В понедельник, 17 января, в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.
Специальную награду ФИФА получил форвард сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду за то, что стал лучшим бомбардиром в истории в матчах за национальные команды.
"Я никогда не теряю мотивации и всегда слежу за своей физической формой. Невозможно потерять мотивацию, когда ты представляешь свою страну на мировом уровне", — заявил Роналду на церемонии.
В прошлом году форвард побил рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальные команды. На его счету 115 забитых мячей за сборную Португалии.
Также специальной наградой отмечена футболистка сборной Канаты и "Портленд Торнс" Кристина Синклер, которая является абсолютным рекордсменом (среди мужчин и женщин) по количеству голов за сборную. Футболистка опережает Роналду на 73 гола – на ее счету 188 забитых мячей.
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