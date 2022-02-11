Утер нос наглому россиянину: финский лыжник добыл "золото" на третьей кряду зимней Олимпиаде

Ийво Нисканен сумел вырвать победу у представителя ОКР Александра Большунова.

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине прошла индивидуальная гонка на 15 км у лыжников. Ее победителем стал финн Ийво Нисканен, опередивший Александра Большунова из ОКР.

На старт индивидуальной гонки вышло 99 лыжников, которые преодолевали дистанцию поочередно - один за другим. В результате Нисканен оказался самым быстрым с результатом 37:54.8.

В борьбе за "золото" он обошел россиянина Большунова на 23,2 секунды. "Бронзу" выиграл норвежец Йоханнес Клебо, отставший от победителя гонки на 37,5 секунды.

Украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода финишировали на 77-м и 78-м местах соответственно.

Для Нисканена "золото" в индивидуальной гонке уже третье на зимних Олимпиадах. Трижды подряд финский лыжник заканчивал Игры с золотой наградой, причем каждый раз в разных дисциплинах.

Также это его вторая медаль в Пекине-2022. Ранее Нисканен выиграл "бронзу" в скиатлоне, где победителем стал Большунов. Во время церемонии награждения российский лыжник оконфузился, сломав пьедестал почета.

Отметим, что год назад Большунов отметился дикой выходкой на Кубке мира по лыжным гонкам. Российский спортсмен на финише дважды ударил соперника палкой. Однако хамский поступок сошел россиянину с рук - его наказали лишь штрафом в размере 1,8 тысяч евро и испытательным сроком, не отстранив от гонок.

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