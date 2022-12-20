Утер нос Роналду: фото Месси после победы на ЧМ-2022 стало вторым в истории Instagram по количеству лайков

Больше лайков собрала только фотография яйца.

Фотография звездного форварда Лионеля Месси в Instagram после чемпионата мира-2022 по футболу стала одной из самых популярных в соцсети.

На фото аргентинец держит Кубок мира, который команда завоевала в решающем противостоянии с французами.

По состоянию на утро вторника, 20 декабря, оно собрало около 55 миллионов лайков.

Самым популярным в настоящее время фото в Instagram является фотография яйца. В 2019 году неизвестный автор провел причудливый эксперимент: разместил фото обычного куриного яйца на белом фоне и распространил призыв сделать это изображение самым популярным в Instagram. На просьбу откликнулось более 56 миллионов пользователей.

Ранее самым популярным фото среди спортсменов была общая фотография Месси и Криштиану Роналду перед Мундиалем. Она собрала 42 миллиона лайков.

Напомним, именно Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022. А вот лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, с 8 голами он получил "Золотую бутсу".

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