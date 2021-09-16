"Утро началось неплохо": Ломаченко показал класс на рыбалке, поймав крупную щуку (видео)

Бывший чемпион мира с пользой проводит время.

Звезда украинского бокса Василий Ломаченко побывал на рыбалке и похвастался пойманной щукой внушительных размеров.

Видео с процессом своих успешных действий с удочкой легковес опубликовал в Instagram. В ролике показано, как Василий достал из водоема рыбину, сказав при этом: "Очень даже неплохо утро началось".

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко победил японца Масаеши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

японца техническим нокаутом в девятом раунде. После поединка отец и тренер американца Теофимо Лопеса Теофимо-старший заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года.

заявил, что реванш между его сыном и украинцем уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Позже сам Лопес в очередной раз отверг возможность реванша с украинцем.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ломаченко похвастался солидным уловом на рыбалке.

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