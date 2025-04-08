Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © ФК Шахтер

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Дирекция по проведению Кубка Украины по футболу утвердила расписание матчей 1/2 финала турнира сезона-2024/25.

За место в финале "Полесье" сразится с "Шахтером", а "Буковина" встретится с "Динамо". Оба поединка состоятся 23 апреля, сообщает официальный сайт УАФ.

Матч "Буковина" – "Динамо" начнется в 16:00. Место проведения игры подтвердят позже. Планируется, что это будет стадион "Украина" во Львове.

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Поединок "Полесье" – "Шахтер" стартует в 18:00 на Центральном стадионе в Житомире.

Кубок Украины по футболу-2024/25: 1/2 финала

Среда, 23 апреля

16:00 "Полесье" (Житомир) – "Шахтер" (Донецк). Львов. Стадион "Украина" (предварительно, место проведения будет подтверждено позже)

18:00 "Буковина" (Черновцы) – "Динамо" (Киев). Житомир. Центральный стадион

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" — киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.