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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Утверждены даты и время начала матчей первого тура УПЛ сезона-2026/27

Чемпионат начнется 31 июля поединком между "Зарей" и "Колосом".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила даты и время начала матчей первого тура нового сезона чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Чемпионат начнется 31 июля поединком между "Зарей" и "Колосом". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Вашему вниманию расписание всех матчей 1-го тура УПЛ сезона-2026/27.

31 июля (пятница)

18:00 Заря — Колос

1 августа (суббота)

13:00 Кривбасс — Карпаты

15:30 Харьков — Верес

2 августа (воскресенье)

13:00 Черноморец — Полесье

15:30 Эпицентр — Оболонь

18:00 Динамо — Левый Берег

3 августа (понедельник)

15:30 Буковина — ЛНЗ

18:00 Кудровка — Шахтер

Напомним, чемпионом УПЛ-2025/26 стал "Шахтер". Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).

Серебряным призером прошлого розыгрыша УПЛ стал черкасский ЛНЗ, а "бронзу" завоевало житомирское "Полесье".

"Динамо" финишировало четвертым, в третий раз в истории завершив чемпионат Украины без медалей.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

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Дата публикации
Количество просмотров
22
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