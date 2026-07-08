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Утверждены даты и время начала матчей первого тура УПЛ сезона-2026/27
Чемпионат начнется 31 июля поединком между "Зарей" и "Колосом".
Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила даты и время начала матчей первого тура нового сезона чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Чемпионат начнется 31 июля поединком между "Зарей" и "Колосом". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Вашему вниманию расписание всех матчей 1-го тура УПЛ сезона-2026/27.
31 июля (пятница)
18:00 Заря — Колос
1 августа (суббота)
13:00 Кривбасс — Карпаты
15:30 Харьков — Верес
2 августа (воскресенье)
13:00 Черноморец — Полесье
15:30 Эпицентр — Оболонь
18:00 Динамо — Левый Берег
3 августа (понедельник)
15:30 Буковина — ЛНЗ
18:00 Кудровка — Шахтер
Напомним, чемпионом УПЛ-2025/26 стал "Шахтер". Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).
Серебряным призером прошлого розыгрыша УПЛ стал черкасский ЛНЗ, а "бронзу" завоевало житомирское "Полесье".
"Динамо" финишировало четвертым, в третий раз в истории завершив чемпионат Украины без медалей.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.