Утверждены даты и время начала полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу

Определились даты, места проведения и время начала поединков 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединки состоятся 3 и 4 апреля.

Первый полуфинал между донецким "Шахтером" и одесским "Черноморцем" будет принимать в среду, 3 апреля, "Арена Львов". Игра начнется в 18:00.

Во втором полуфинале в четверг, 4 апреля, сразятся житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла". Стартовый свисток матча на Центральном стадионе в Житомире прозвучит в 18:00.

Кубок Украины. 1/2 финала

3 апреля

"Шахтер" Донецк – "Черноморец" Одесса

18:00. Львов. Стадион "Арена Львов"

4 апреля

"Полесье" Житомир – "Ворскла" Полтава

18:00. Житомир. Центральный городской стадион

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины по футболу-2023/24 состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

Отметим, что защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала столичная команда еще под руководством Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

Читайте также:

Стал известен состав сборной Украины по футболу для подготовки к Олимпийским играм-2024

Сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную по футболу

Официально: "Александрии" присудили техническое поражение в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера"