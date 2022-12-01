"Уважаю Беринчика и цвета его нации": Менди поделился ожиданиями от боя с украинцем

Французский боксер легкого веса Иван Менди поделился ожиданиями от поединка с украинцем Денисом Беринчиком. Он пообещал показать в этом бою, как хорошо он подготовился.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

Я очень рад быть здесь. Я занимаюсь боксом уже 15 лет. Иметь возможность выступать в таком андеркарде, как бой Фьюри и Чисоры – это действительно то, чего я стараюсь в своей карьере. Я очень уважаю Беринчика и цвета его нации. Я жду возможности выйти на бой с ним Я не думаю, о том, что он сделает Я думаю над тем, что буду делать я, как улучшить свой стиль Этот бой покажет, над чем я так долго работал. тысячами людей. Это то, чего я хотел. У меня нет прогнозов, я только стараюсь следовать плану и одержать победу", – заявил Менди.

Поединок 34-летнего украинца против 37-летнего француза состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Беринчик и Менди будут боксировать в андеркарде боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

В активе Беринчика 16 побед (9 – нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге. В последний раз Денис выходил на ринг еще в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.

россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе. В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 – нокаутом), 5 поражений и одна ничья. Последнее сражение он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU.

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