"Уважаю "Динамо", но нам необходима была победа": Яремчук - о своем дебютном голе в Лиге чемпионов

"Уважаю "Динамо", но нам необходима была победа": Яремчук - о своем дебютном голе в Лиге чемпионов

Украинский форвард "орлов" поразил ворота своего бывшего клуба.

Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над киевским "Динамо" (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В поединке в Лиссабоне украинец открыл счет на 16-й минуте, расписавшись в воротах своей бывшей команды. Роман находился в структуре "бело-синих" десятилетие - с 2007 по 2017 год.

Примечательно, что для воспитанника киевлян гол в ворота "Динамо" стал для него первым в Лиге чемпионов.

"Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас было важно победить и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Я очень уважаю "Динамо", желаю этой команде удачи, но сегодня нам необходима была победа для продолжения выступлений в Лиге чемпионов", - приводит слова Яремчука A Bola со ссылкой на Eleven Sports.

Смотрите видео забитого мяча Яремчука в ворота "Динамо"

"Динамо" с одним баллом завершило выступления в Лиге чемпионов на последнем месте в своем квартете и вылетело из еврокубков.

В плей-офф ЛЧ вышли "Бавария" (18 очков) и "Бенфика" (8 баллов). "Барселона" (7 пунктов) стала третьей и продолжит свой путь в Лиге Европы. Каталонцы впервые за 21 год не вышли из группы Лиги чемпионов.

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